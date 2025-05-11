¤È¤­¤Ë¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¡ÛÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤¬ÄÌ¤ï¤º¸í²ò¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÇÀµÄ¾¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤ä°Õ¸«¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¡ÚÈãÈ½¤è¤êÍý²ò¤ò¡ÛÉ×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÈÝÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÆ°µ¡¤ä¸¶°ø¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÍý²ò¤¬¡¢