5·î11Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25¡×¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤È¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É²¼°Ì¡Ë¤¬Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£ Game1¤ò93ー81¤ÇÀ©¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤â½øÈ×¤«¤éÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£Èæ¹¾Åç¿µ¤äD.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢28－22¤È6ÅÀ¥ê&