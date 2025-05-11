Q. Éô²°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¸¸³Ð¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¥Þ¥º¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Q. ¡ÖÌë¿²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÉô²°¤Ë¿Í¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Ç¤¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¸¸³Ð¡Ù¤ò¸«¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áË»¤·¤¯¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¸³Ð¤ò¸«¤ë¤Û¤É¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥º¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤­¤«¡¢¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× A. ¤½¤Î¸å¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê