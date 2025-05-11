´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Ë½»¤à10ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¤Ï¤·¤«¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤ê´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Ï3¿ÍÌÜ¤Ç¡¢¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ðÏ²»Ô¤Ë½»¤à10ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢4·î25Æü¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢5·î4Æü¤ËÈ¯Ç®¤ä³±¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤Ï5·î5Æü¤«¤é3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¸©Î©Â¿¼£¸«ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢10Æü¡¢¤Ï¤·¤«¤Ø¤Î´¶À÷¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤Ï¸½ºßÆþ±¡Ãæ¤À¤È¤¤¤¦