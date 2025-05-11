◇プロボクシングWBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ王者 フェルナンド・マルティネス(アルゼンチン)＜12回戦＞同級6位 井岡一翔(志成)（2025年5月11日東京・大田区総合体育館）前WBA世界スーパーフライ級王者の井岡一翔（36＝志成）が王者フェルナンド・マルティネス（33＝アルゼンチン）に0―3の判定負け。世界王座返り咲きを逃した。昨年7月の王座統一戦で0―3と判定負けした因縁の相手にダイレクトリマッチで2連