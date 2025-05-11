2025年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト5をお送りします。家計・節約部門の第5位は――。▼第1位50代の4分の1は貯蓄ゼロ…荻原博子が｢年収700万円が低所得になる日は近い｣と言い切るこれだけの理由▼第2位そりゃお金貯まるわ…｢裕福なのに3週間ヨーグルトだけですごす｣ドイツ人の尋常ではない節約術▼第3位刺身よりもサクよりも断然お得でおいしい…元水産庁職員直伝｢通な人がマグロを買うと