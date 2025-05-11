◆オリックス1―7ソフトバンク（11日、京セラドーム大阪）母の日転じて、まさしく?嶺井の日?だ。1試合2発＆7打点と、33歳のベテランが挙げた?チーム全得点?が効いての7―1の快勝に、小久保監督も「嶺井さまさまです」と思わず最敬礼だ。「こういうことは二度とないと思うので、しっかり練習したいと思います」と控えめに振り返った12年目で初の2打席連続弾は「ゲッツーにならないよう、何とか打ちにいった結果です」。先制