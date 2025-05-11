◆大相撲夏場所初日（１１日、東京・両国国技館）先場所途中休場した横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・若隆景（荒汐）を押し出した。綱取りを目指す大関・大の里（二所ノ関）は、東前頭筆頭・若元春（荒汐）を寄り切った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・王鵬（大嶽）に肩透かしで敗れた。関脇・大栄翔（追手風）は、東前頭２枚目・阿炎（錣山）を突き落とした。関脇・霧島（音羽山）は、西前頭２枚目・豪ノ山（武