きょう（11日）正午ごろ、埼玉県美里町の関越自動車道で、追い越し車線上に停車していたトラックに乗用車が追突する事故があり、乗用車を運転していた男性が死亡しました。警察などによりますと、きょう（11日）正午ごろ、関越自動車道・下り線の本庄児玉インターチェンジの手前およそ2キロの地点で、中央分離帯に衝突し追い越し車線上に停車していたトラックに、後ろから走ってきた普通乗用車が追突しました。この事故で、乗用車