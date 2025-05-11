きょう（11日）正午ごろ、埼玉県美里町の関越自動車道で、追い越し車線上に停車していたトラックに乗用車が追突する事故があり、乗用車を運転していた男性が死亡しました。警察などによりますと、きょう（11日）正午ごろ、関越自動車道・下り線の本庄児玉インターチェンジの手前およそ2キロの地点で、中央分離帯に衝突し追い越し車線上に停車していたトラックに、後ろから走ってきた普通乗用車が追突しました。この事故で、乗用車
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 永野不倫 テレ朝きついテロップ
- 2. 今も右目突出 バセドウ病の女優
- 3. 「自動車税」支払いの裏ワザ
- 4. 勝手にファーストシューズ…賛否
- 5. 娘の誕生日 駅ホームで倒れ即死
- 6. 芽郁のマネ 火に油を注ぐ行動か
- 7. 人気セクシー女優「全財産」失う
- 8. 永野芽郁 LINE流出が示すヤバさ
- 9. 番組終了…局上層部が松本嫌悪か
- 10. 田中圭 別の女優ともほろ酔い姿
- 1. STARTO 転売の200名に直接連絡へ
- 2. ニトリ炎上 中国にお米を輸出か
- 3. 「女児コンクリ詰め」凄絶な実態
- 4. 川崎女性遺棄「臨港クズ警察署」
- 5. 日本最大の悪女 死刑で老け込む
- 6. 神奈川に漂流者 ドローンが発見
- 7. 入学したばかり 小1はねられ死亡
- 8. 声優のAI音声 無断利用に警鐘
- 9. バク宙失敗 頚髄を損傷し車椅子
- 10. 自動車税 スマホ納付に「欠点」
- 1. 電磁砲「レールガン」試作品、洋上で発射実験へ…中国・北朝鮮の「極超音速兵器」迎撃に有効
- 2. 花井組が炎上 被害者とやり取り
- 3. 夢の田舎暮らし「地獄の日々」
- 4. データで証明 外国人パワー
- 5. ウザい「ばあちゃん」に救われた
- 6. 闇バイト許さない「攻める防犯」
- 7. 参院自民党、「食料品の消費税率２年程度ゼロ」公約に盛り込むよう森山幹事長へ意見書…「野党と同じでは票失う」の声も
- 8. コメ 5kg3000円台へ下落可能性も
- 9. さいたま市長選、5氏が届け出 5選期す現職と4新人
- 10. 東京都議選を前に悶える公明党…「2ケタ議席減」の衝撃情報も
- 11. 「選択的夫婦別姓」今国会では不成立の公算…自民が法案取りまとめ見送り方針固める
- 12. 政府・自民、消費税減税を見送り
- 13. 「非常に不適切だった」自民・西田議員、ひめゆりの塔めぐる発言を謝罪
- 14. 橋下徹氏車いす生活だった 騒然
- 15. 中国ヘリの領空侵犯が明らかにした尖閣諸島周辺の領空に「日本の主権が及んでいるとはいえない」現状
- 16. 与野党混戦、13の参院選複数区 「改選3以上」の勝敗が鍵
- 17. 夫婦別姓制度、今国会成立厳しく 自民、独自法案提出も見送り
- 18. 生理来ず 母の前で娘泣き崩れる
- 19. 首相夫人に「下着つけてる?」
- 20. 岸田氏「国民玉木氏は首相候補」 詳しい理由は話さず
- 1. 台湾女優が東京で急逝 妹の思い
- 2. 欧州 露停戦拒否なら大規模制裁
- 3. シカモアの名木切り倒したか 英
- 4. シナモンと薬の意外な相互作用
- 5. 韓国の美術館に「厚顔無恥」の声
- 6. 米国人に欧州移住ブーム拡大
- 7. 13キロ超 巨大猫ゼウスの成長
- 8. ウクライナ停戦 欧州と30日合意
- 9. 米国務省「長い48時間だった」
- 10. 新教皇候補 圧倒的支持に
- 1. 夫逝去 56歳妻は老後破産を覚悟
- 2. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 3. 万博オタク 大阪万博を痛烈酷評
- 4. 日本人の「一番好きな肉」が激変
- 5. サイゼ 新オーダー方式に称賛
- 6. 全国民に現金給付「効率が悪い」
- 7. 小遣い1.5万の父 子のLINEに絶句
- 8. コメ高騰でパン屋倒産が急激減少
- 9. 2万円 価格破壊タブレットの実力
- 10. 年金すべて支払う 完納者の割合
- 1. 性愛を貪る「頂き爺さん」の手口
- 2. 精神年齢が童貞すぎる男性の言動
- 3. 暴力動画拡散 同名の企業が災難
- 4. LINE隠しスタンプ 無料GETの方法
- 5. 驚異的機能 便利な無料AIツール
- 6. ハワイのイモムシ 肉食性の幼虫
- 7. コスパ最強のおすすめスマホ3選
- 8. ディズニー初 ロボで生涯を語る
- 9. その高さ1キロメートル――世界一の高層ビルが香港に誕生 高級マンションと複合施設一体型『ザ・パール』のここがすごい
- 10. 1台あると便利！ 真空×MagSafeで愛車やデスクで活躍するスマホホルダーのセールが終了間近
- 1. ド軍30歳復帰遠のく 監督が言及
- 2. 初球投じず監督が激昂 大谷困惑
- 3. BD人気選手が出禁 未来バッサリ
- 4. 「陰湿いじめ」北原佐和子が涙
- 5. 大谷12号に呆然 悪夢は続きます
- 6. 大谷 106年で一人の記録に米悲鳴
- 7. 松井氏 魚雷バット巡りダメ出し
- 8. 朗希 ド軍で160kmを投げない理由
- 9. オコエ証言の「先輩」特定進む
- 10. 大谷が劇的弾「もう驚かない」
- 1. 永野不倫 テレ朝きついテロップ
- 2. 今も右目突出 バセドウ病の女優
- 3. 芽郁のマネ 火に油を注ぐ行動か
- 4. 人気セクシー女優「全財産」失う
- 5. 永野芽郁 LINE流出が示すヤバさ
- 6. 番組終了…局上層部が松本嫌悪か
- 7. 田中圭 別の女優ともほろ酔い姿
- 8. 不倫否定→キス写真出回り認める
- 9. 宮古島住民が見た大野智の姿
- 10. 宮川一朗太 元妻の最期を看取る
- 1. 授乳室 隣からありえない声
- 2. LAWSON×無印 コラボ品に太鼓判
- 3. 旅行デート中 警察が乱入した訳
- 4. 赤ちゃんの神写真に共感の声殺到
- 5. 母の日に嘲笑 夫を一生許さない
- 6. 500人に1人の血液型 女性が話題
- 7. ロイホ 今年もメロン尽くし
- 8. 運動会弁当に孫が逆転パンチ
- 9. 「今日遠足」子の言葉に驚愕
- 10. 「Chat GPT」使い続けてみた感想