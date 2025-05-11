■大相撲夏場所・初日（11日、両国国技館）大相撲夏場所が初日を迎え、初の“綱取り”に挑む大の里（24、二所ノ関）が若元春（31、荒汐）を寄り切りで下し、初日白星発進を飾った。【写真で見る】大関・大の里「地元に明るい話題を」史上最速の横綱昇進へ「一日一番集中して」大の里は立ち合い諸手突きから前に出ると、右を差して一気に土俵の外へ寄り切った。過去4勝2敗、先場所は黒星を喫した若元春に全く隙を与えず、盤石の相撲