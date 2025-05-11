大学野球神奈川大学野球リーグ第６週第２日は１１日、神奈川工大ＫＡＩＴスタジアムで桐蔭横浜大―神奈川工大、横浜国大―横浜商大の２回戦が行われた。工大が８―３で制して１勝１敗とし、商大は１３―３の八回コールド勝ちで勝ち点を挙げた。第６週最終日は１２日、同スタジアムで工大―桐蔭大の３回戦が行われる。