調子の上がらないローソンはシートを奪われるか(C)Getty Imagesここまで6レースを終えたF1の2025年シーズンでは、すでにいくつかのドライバー交代が行われている。第2戦中国GP終了直後には、レッドブルで走っていたリアム・ローソンが成績不振により、レーシングブルズに降格。入れ替わりで角田裕毅がレッドブル入りを果たした。【動画】曲がり切れずにマシンが大破危ない角田裕毅のクラッシュシーンさらに、次戦となる第7