◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１１日・神宮）巨人は１１日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。浅野翔吾外野手が「８番・中堅」で２試合連続スタメンを飾った。１０日の同戦で今季１号を放った若武者のバットに注目が集まる。４番にはトレイ・キャベッジ外野手を起用した。先発マウンドは堀田賢慎投手。若き右腕の投球に期待がかかる。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・遊撃泉口２番・左翼若林３番