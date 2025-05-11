「オレを殺すか、ヨリを戻すかだ」――付き合うごとに「疲れ」を感じてしまう男性と、恋人関係だった23歳の女性。やがて別れ話を切り出すと、男は恐ろしい脅迫行為を働くように…。2019年に起きた放火事件の顛末を、ノンフィクションライターの諸岡宏樹氏の著書『実録 性犯罪ファイル 猟奇事件編』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを