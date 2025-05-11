【J2第15節】(えがおS)熊本 2-2(前半1-2)愛媛<得点者>[熊]塩浜遼2(30分、70分)[愛]村上悠緋(6分)、佐藤亮(18分)<警告>[愛]村上悠緋(45分+3)、細谷航平(90分+6)主審:松澤慶和