【J1第16節】(ヨドコウ)C大阪 1-0(前半1-0)横浜FM<得点者>[C]ラファエル・ハットン(24分)<警告>[C]香川真司(41分)、古山兼悟(90分+2)[横]井上健太(8分)、植中朝日(65分)主審:笠原寛貴├ハットン連発弾守り切ったC大阪、新布陣で破竹の3連勝!! 最下位横浜FMはACLE明けも立て直せず、公式戦5連敗└古巣横浜FM封じたC大阪DF畠中槙之輔、ゲームキャプテン担当は香川真司の「粋な計らい」