ボーイズグループSEVENTEENが、緻密なストーリーテリングを通じて新たなプロモーション展開を見せている。【独自写真】ミンギュ、彫刻超えのハンサムぶりSEVENTEENは5月26日午後6時、5枚目となるフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』をリリースする。アルバム名は「Birthday（誕生日）」と「Burst（爆発、分裂、始まり）」を組み合わせた造語で、「新しいSEVENTEENとして再び生まれ変わる」という決意を込めている。今回のカムバックに