◆女子プロゴルフツアーメジャー初戦ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１１日、茨城ＧＣ東Ｃ＝６６７５ヤード、パー７２、報知新聞社後援）１７位から出た小祝さくら（ニトリ）が３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算１１アンダー１１位で今季メジャー初戦を終えた。初日はティーショットが乱れ７５をたたき、７９位と出遅れたが、日を追うごとに順位を上げた。１７番で残り１４０ヤードの第２打を８アイア