自身が営む「冒険研究所書店」で本を紹介する荻田泰永さん＝2025年3月、神奈川県大和市北極探検で知られる冒険家荻田泰永（おぎた・やすなが）さん（47）が神奈川県大和市で「冒険研究所書店」を営んでいる。冒険関連の本に加え、小説や絵本など幅広く扱い、地域の人からも人気がある。荻田さんは「読書と冒険は似ている。本を通じ、未知と出会う体験をしてほしい」と話す。（共同通信＝石原佳歩）書店があるのは、小田急江ノ