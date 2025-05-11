ボーイズグループENHYPENが『DESIRE Concept Cinema』のプレミアイベントで映像に込めた思いを語った。【写真】「ニキの色気が…」ENHYPEN“オトナの魅力”5月11日午後、ソウル・江南区のメガボックスCOEXにて、ENHYPENの6枚目のミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』のコンセプトを映像化した短編映画『DESIRE Concept Cinema』のプレミア上映会および記者懇談会が開催された。このイベントにはENHYPENのメンバーたちと演出を手掛けた