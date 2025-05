4月に台北で初の海外単独公演を成功させ、<JAPAN JAM 2025>でもアツいステージが話題となったBEYOOOOONDSが、5月10日、コンサートツアー<BEYOOOOONDS CONCERT TOUR 2025 SPRING 〜 Take Me Out To The BALLROOOOOM!〜>の初日を東京・江戸川区総合文化センター 大ホールで迎えた。昨年秋のツアーではライブ会場をディスコに変えた彼女たちだったが、今回はタイトルの「Take Me Out To The BALLROOOOOM!」の通り、“舞踏室”“