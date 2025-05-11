【J1第16節】(デンカS)新潟 1-1(前半0-0)浦和<得点者>[新]長谷川元希(74分)[浦]長倉幹樹(80分)<警告>[新]笠井佳祐(60分)、ダニーロ・ゴメス(78分)、新井泰貴(90分)[浦]渡邊凌磨(29分)観衆:27,412人主審:高崎航地└新潟の今季ホーム初勝利はお預け…“苦手”浦和を相手に先制するも長倉幹樹の恩返し弾でドロー