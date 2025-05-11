【J1第16節】(サンガS)京都 1-1(前半0-0)名古屋<得点者>[京]長沢駿(70分)[名]稲垣祥(84分)<警告>[京]武田将平(38分)観衆:16,994人主審:木村博之└京都FW長沢駿が4年ぶりJ1弾も…名古屋は波状攻撃から同点ゴールでドロー決着