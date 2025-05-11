今月6日の火災で建物の1階部分が焼けた埼玉県の白岡市役所を大野知事が視察しました。焼け焦げた机や棚に燃え残った紙の束などが、火災の凄まじさを思い起こさせます。埼玉県の白岡市役所は、今月6日の深夜に火事が起き、けが人はいませんでしたが、4階建ての庁舎のうち市民課や会計課などが入る1階部分、およそ1300平方メートルが焼けました。きょう、現場を視察した埼玉県の大野元裕知事は「復旧に向けて県として引き続き支援し