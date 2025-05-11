三谷幸喜氏が１０日、司会を務めるＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。恒例の冒頭トークで、安住紳一郎アナから「三谷さんは野球を見ますか」と聞かれると「スポーツをあまり見ないですね。競い合う、戦うのが好きじゃないんです。負けた方が可哀想」と切り出した。「一番苦手なのはバレーボールですよ」とスパイクを決められた守備側のポーズをとりながら「ああ〜みたいなのが、あれが可哀想だから」と語った