「阪神−中日」（１１日、甲子園球場）阪神の先発、ドラフト１位・伊原陵人投手は５回２／３を４安打無失点で降板した。初回、三者凡退で順調な立ち上がり。１点の援護を受けた二回は２死から田中に二塁打を許すも、木下拓を二ゴロで切り抜けた。三回から五回はわずか１安打で安定感抜群の投球を披露。しかしグラウンド整備後の六回にヤマ場が訪れた。代打・松葉、岡林に連打を許すなどし、１死一、二塁に。上林を右飛に打ち