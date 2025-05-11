【桧山珠美 あれもこれも言わせて】【写真】今田美桜は“安心安全”のお姉さんキャラが強み 朝ドラ「あんぱん」好調で同世代ライバルに一歩リード毎日楽しく見ているNHK朝ドラ「あんぱん」だが、今週あたりからヒロイン・のぶ（今田美桜）が軍国教育に逡巡しながらも巻き込まれていくさまや、実家の石屋で働く豪（細田佳央太）に赤紙が届き、出征するなど戦争の足音が近づく。そんな時代を象徴するような存在が女子師範学校教