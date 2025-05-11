好調アロンソを抜いてリーグトップに浮上■Dバックス 3ー0 ドジャース（日本時間11日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打1四球だった。今季最長となる8試合連続安打をマークした大谷は、OPSでナ・リーグ1位となった。試合前の時点ではメッツのアロンソが1.069で1位だった。大谷はこの日の試合で1.063から1.059に下がっ