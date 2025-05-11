俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「歌麿よ、見得は一炊夢」（11日放送）に福澤重文が演じる喜三二を診る医者が登場。扮装カットが解禁された。【写真多数】新キャスト4人を一挙紹介！放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こ