【MLB】ダイヤモンドバックス - ドジャース（5月10日・日本時間11日／アリゾナ）【映像】打っても敬遠でもブーイング？申告敬遠の一部始終ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でダイヤモンドバックス戦に先発出場。3回の第2打席で申告敬遠され、次打者のベッツ内野手との勝負を選んだ相手バッテリーに対して、ファンからは驚きとツッコミの声が相次いだ。両チーム無得点で迎えた3回表、2死一塁の場面で大谷はこの日2度目の