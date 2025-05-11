◇G1・NHKマイルカップ（2025年5月11日東京芝1600メートル）3歳マイル王決定戦「NHKマイルカップ」は9番人気パンジャタワー（牡3＝橋口）が制し、G1初制覇を飾った。パンジャタワーは父タワーオブロンドン、母クラークスデール（母の父ヴィクトワールピサ）の血統で通算5戦3勝。騎乗した松山はJRA・G1通算6勝目で「最高です。これからが楽しみ」と胸を張った。橋口師は同2勝目を挙げた。▼NHKマイルC1953年に創設さ