◆陸上関東学生対校選手権最終日（１１日、相模原ギオンスタジアム）男子２部５０００メートル決勝が行われ、創価大のスティーブン・ムチーニ（３年）が１３分３２秒５９で優勝した。国学院大の野中恒亨（３年）が日本人トップの全体５位。青学大の折田壮太（２年）が日本人２位の６位だった。国学院大の主力の野中は「（今大会）国学院大としては少し悔しい状況になってしまっていたので、最低でも、日本人トップは取って悪