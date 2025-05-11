「日本ハム４−０楽天」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが引き分けを挟んで４連勝。両リーグ一番乗りで２０勝に到達し、貯金を今季最多の６に伸ばした。日本ハムの両リーグ２０勝一番乗りは、上田利治監督時代の１９９６年５月１４日以来２９年ぶり。初回に吉田の先頭打者本塁打となる左越え４号ソロで先制。二回は石井が右越えに１号２ランを運んで加点。六回には石井の右前適時打でリードを広げた。先発の古林睿