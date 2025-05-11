５月１１日の京都１０Ｒ・橘Ｓ（芝１４００メートル＝１１頭立て、３歳リステッド）は、７番人気のムイ（牝、栗東・笹田和秀厩舎、父ミッキーアイル）が制した。今村聖奈騎手はＪＲＡ、地方を合わせて１０１勝目を挙げ、減量がつく見習騎手を卒業した。勝ち時計は１分２１秒８（良）。行きたがる面を抑えながら、インの後方寄りで追走。４角まで内をキープし、直線に入るとパワフルに追い出した。豪快な末脚で、逃げていたドゥ