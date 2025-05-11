◆オリックス―ソフトバンク（11日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの嶺井博希捕手が3安打7打点の大暴れを見せた。まずは0―0の2回1死一塁。オリックス先発田嶋大樹の内角低め145キロ直球をすくい上げ、先制の2号2ラン。さらに4回無死一、二塁で128キロスライダーを強振し、左翼ポール際に飛び込む3号3ラン。自身初の2打席連発をマークした。3打席目は凡退し、8回1死一、二塁で中堅フェンス直撃の2点適時二塁打をマーク。