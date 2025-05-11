■陸上第12回木南道孝記念（11日、大阪・ヤンマースタジアム長居）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手陸上・木南記念の男子100m決勝が行われ、小池祐貴（29、住友電工）が10秒09（+1.1m）をマークし優勝した。東京2025世界陸上参加標準記録（10秒00）には、あと0秒09届かなかった。桐生祥秀（29、日本生命）、多田修平（28、住友電工）らが欠場した中行われた男子100m決勝。横一線で飛び出すと、鈴木涼太（2