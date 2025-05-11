上海証券取引所の外観。（上海＝新華社配信）【新華社上海5月11日】中国上海証券取引所はこのほど、上場投資信託（ETF）の純資産総額が3兆元（1元＝約20円）の大台を超えたと明らかにした。上海証取は現在、株式、債券、コモディティー（商品）、境外資産など、多彩なETFカテゴリーを有する。うち株式ETFが2兆2千億元近く、債券ETFが2千億元以上だった。