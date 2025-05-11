【J1第16節】(国立)鹿島 2-1(前半1-1)川崎F<得点者>[鹿]舩橋佑(45分+1)、田川亨介(65分)[川]佐々木旭(7分)<警告>[鹿]キム・テヒョン(35分)[川]佐々木旭(44分)観衆:59,574人主審:中村太├5万9574人集結の国立制した首位・鹿島が怒涛6連勝! 鬼木監督は古巣撃破、ACLE準優勝・川崎Fに先制許すも舩橋がプロ初弾、田川が逆転弾└試合前、試合中、試合後に駆け付けた川崎Fの選手たち…鹿島・鬼木監督は古巣との対戦に本音「