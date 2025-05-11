[5.11 J1第16節](ヨドコウ)※15:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 1 福井光輝DF 3 進藤亮佑DF 33 西尾隆矢DF 44 畠中槙之輔MF 5 喜田陽MF 7 上門知樹MF 8 香川真司MF 16 奥田勇斗MF 22 高橋仁胡MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 9 ラファエル・ハットン控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 2 中村拓海DF 6 登里享平DF 14 舩木翔MF 17 阪田澪哉MF 48 柴山昌也FW 11 チアゴ・アンドラーデFW 29 古山兼悟FW 38