[5.11 J1第16節](味スタ)※15:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 2 深澤大輝DF 3 谷口栄斗DF 23 綱島悠斗MF 7 森田晃樹MF 8 齋藤功佑MF 14 福田湧矢MF 20 食野壮磨MF 22 翁長聖MF 40 新井悠太FW 9 染野唯月控えGK 21 長沢祐弥DF 6 宮原和也DF 15 鈴木海音MF 17 稲見哲行MF 19 松橋優安FW 10 木村勇大FW 11 山見大登FW 25 熊取谷一星FW 37 川崎修平監督城福浩[湘南ベルマーレ]先発GK 99