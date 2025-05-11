北陸新幹線11日午前11時50分ごろ、北陸新幹線糸魚川（新潟県）―黒部宇奈月温泉（富山県）間を走行中の東京発金沢行きかがやき523号の運転士が異常音を確認し、点検のため約1時間、運転を見合わせた。この列車を含む上下計4本に遅れが発生し、約1700人に影響した。JR西日本金沢支社によると、車両や線路を点検し異常は確認されなかったが、詳しい原因を調べている。