『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビにて毎週土曜日23:30～23:55放送）番組公式SNSにて、バナナマン・日村勇紀撮影の“ヒムヒムカメラ”映像が投稿され、いつにも増してテンションの高いSnow Man ・佐久間大介の姿が公開された。 写真＆動画：ジロリアン佐久間に迫る、ヒムヒムカメラ＆『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組場面カット ■佐久間大介「どうも、ジロリアン佐久間です」 今回の『サクサ