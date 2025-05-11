女子ゴルフの国内メジャー第１戦、ワールドレディスサロンパス杯（読売新聞社など後援）は１１日、茨城県の茨城ＧＣ東（パー７２）で最終ラウンドが行われ、申ジエ（３７）（韓国）が通算７アンダーで並んだ藤田さいき（３９）とのプレーオフを制し、２年ぶりの国内３１勝目を飾った。優勝賞金は２４００万円。申ジエの勝利数には、日本女子プロゴルフ協会登録外の２勝が含まれており、永久シードの条件となる「ツアー３０勝」に