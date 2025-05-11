■陸上第12回木南道孝記念（11日、大阪・ヤンマースタジアム長居）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子走幅跳に日本記録保持者の秦澄美鈴（29、住友電工）が出場し、6m47（+0.2）をマークし大会連覇を果たした。東京世界陸上の参加標準記録6m86には届かなかったが2位に30cmの差をつけ圧倒した。昨年は自身3番目の記録となる6m72をマークし優勝した秦。1回目に6m34の跳躍でトップに立つと、2回目と3回目は