北京証券取引所。（北京＝新華社記者／王全超）【新華社北京5月11日】中国本土人民元建て株式（A株）市場に上場する企業の2024年12月期決算が出そろった。上場企業の配当に対する積極性は高まり、年間複数回の配当が新たなトレンドとなり、定期的な配当制度が構築されつつある。決算を発表した5400社余りのうち、7割近くが配当すると宣言した。配当総額は2兆3900億元（1元＝約20円）で、前年から7％以上増加し、再び過去最高を