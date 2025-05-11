綾瀬はるかさんのモノマネで知られるタレントの沙羅さんが自身のインスタグラムを更新。江口のりこさんのモノマネをを披露しました。 【写真を見る】綾瀬はるかモノマネ【沙羅】江口のりこさんの「モノマネ」画像をアップ「母に1番に見せたらそっくりすぎるって」綾瀬はるかさん「TBSドラマ『対岸の家事』お隣の江口のりこさんのものまね川西さんにブチ切れる寸前です。笑」と、写真をアップ。続けて「多部未華子さ
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