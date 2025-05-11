6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）が、世界最大級のK-POP Fan ＆ Artist Festivalの日本開催公演『KCON JAPAN 2025』（9〜11日／千葉・幕張メッセ）に出演した。【写真】さわやかな笑顔！去り際に手を振る寺尾香信DXTEENは、9日に「X STAGE」に登場し、SEVENTEENの「Pretty U」をカバー。同曲はSEVENTEENが音楽番組で初めて1位を獲得し、現在の絶大な