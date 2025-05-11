７日、成渝中線高速鉄道・玄天湖複線大橋の建設現場で、最後の箱桁を架設する架梁機。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶5月11日】中国重慶市と四川省成都市の間で建設中の成渝（せいゆ）中線高速鉄道は、重慶市銅梁区の玄天湖に架設する玄天湖複線大橋でこのほど、最後の箱桁が設置され、橋がつながった。今後は無道床軌道（スラブ軌道）の敷設工事に入る。大橋は国家4A級（5段階の上から2番目）観光地に