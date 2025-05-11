東証グロース銘柄のうち時価総額100億円を超えているのは何社？最新の時価総額をもとにランキングを作成した（写真：sapphire / PIXTA）東証グロース市場の上場維持基準見直しが進められている。「上場から10年経過後に時価総額40億円以上」という現行基準は、「上場から5年経過後に時価総額100億円以上」に引き上げられる見通し。足切りラインはグンと厳しくなる。新しい足切りラインが導入されるのは早くても2030年。しばらく