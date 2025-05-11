■陸上第12回木南道孝記念（11日、大阪・ヤンマースタジアム長居）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手陸上・木南記念の女子800mタイムレース決勝が行われ、日本記録保持者の久保凛（17、東大阪大敬愛高）が、2分02秒29の2着でフィニッシュ。東京2025世界陸上参加標準記録（1分59秒00）には届かなかった。久保は4月12日の金栗記念を2分02秒58で制し連覇すると、3日の静岡国際でも2分00秒28をマークし連覇を達